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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 13:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
Почтовый адрес
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
Контактный телефон
+7 495 817-17-50
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
zakupki@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мовсисян Гайк Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 00:00 GMT +330.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82989Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды
Начальная цена
545 172,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, МО, г. Видное ул. Вокзальная д.23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Пост оплата раз в месяц. Поставка товара по звонку (заявке) от одной штуки (19л). Доставка осуществляется одним зафиксированным автомобилем один раз в неделю с 8 до 9.00, разгрузка силами и за счет поставщика. В стоимость договора входит предоставление и обслуживание (дезинфекция раз в месяц) кулеров 25 штук.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром промгаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
Кол-во: 260.000