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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды

    Поставка питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82989Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82989

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    Почтовый адрес

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Контактный телефон

    +7 495 817-17-50

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    zakupki@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мовсисян Гайк Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 00:00 GMT +330.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82989Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды

    Начальная цена

    545 172,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, МО, г. Видное ул. Вокзальная д.23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Пост оплата раз в месяц. Поставка товара по звонку (заявке) от одной штуки (19л). Доставка осуществляется одним зафиксированным автомобилем один раз в неделю с 8 до 9.00, разгрузка силами и за счет поставщика. В стоимость договора входит предоставление и обслуживание (дезинфекция раз в месяц) кулеров 25 штук.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стакан одноразовый термостойкий 200МЛ 100ШТ ГОСТ Р 51760-2011"

    Кол-во: 260.000

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