Условия договора

Условия оплаты и доставки

Пост оплата раз в месяц. Поставка товара по звонку (заявке) от одной штуки (19л). Доставка осуществляется одним зафиксированным автомобилем один раз в неделю с 8 до 9.00, разгрузка силами и за счет поставщика. В стоимость договора входит предоставление и обслуживание (дезинфекция раз в месяц) кулеров 25 штук.