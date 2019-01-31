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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82983Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82983

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 13:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"

    Юридический адрес

    196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А

    Почтовый адрес

    196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 609-49-00

    Факс

    +7 812 609-49-37

    Адрес электронной почты

    info@ercgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жемчужников Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82983Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"

    Начальная цена

    646 799,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196143 г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2 литера А, этаж 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится после получения Покупателем (Грузополучателем) партии Товара в полном объеме в пункте назначения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) и при условии получения Покупателем (Грузополучателем) первичной бухгалтерской документации. Покупатель вправе задержать оплату на срок задержки представления Поставщиком документов, или на срок, необходимый Поставщику для исправления указанных документов, в случае их представления Поставщиком ненадлежащим образом оформленными (содержащими неверную информацию). Условия поставки: DDP склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"

    Адрес местонахождения

    196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-скоросшиватель Комус синяя А4"

    Кол-во: 50.000

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