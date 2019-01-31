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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 13:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А
Почтовый адрес
196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А
Контактный телефон
+7 812 609-49-00
Факс
+7 812 609-49-37
Адрес электронной почты
info@ercgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жемчужников Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82983Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"
Начальная цена
646 799,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196143 г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2 литера А, этаж 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится после получения Покупателем (Грузополучателем) партии Товара в полном объеме в пункте назначения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) и при условии получения Покупателем (Грузополучателем) первичной бухгалтерской документации. Покупатель вправе задержать оплату на срок задержки представления Поставщиком документов, или на срок, необходимый Поставщику для исправления указанных документов, в случае их представления Поставщиком ненадлежащим образом оформленными (содержащими неверную информацию). Условия поставки: DDP склад Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"
Адрес местонахождения
196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А
Кол-во: 50.000