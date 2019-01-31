Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром ЕРЦ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится после получения Покупателем (Грузополучателем) партии Товара в полном объеме в пункте назначения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) и при условии получения Покупателем (Грузополучателем) первичной бухгалтерской документации. Покупатель вправе задержать оплату на срок задержки представления Поставщиком документов, или на срок, необходимый Поставщику для исправления указанных документов, в случае их представления Поставщиком ненадлежащим образом оформленными (содержащими неверную информацию). Условия поставки: DDP склад Покупателя