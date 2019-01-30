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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)

    ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 09:0030.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82977Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82977

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 15:09

    Документация процедуры

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_КИМ_углекислота.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 09:00 GMT +330.01.2019 09:0030.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82977Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)

    Начальная цена

    191 694,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. ГеоргиевскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двуокись углерода сжиженная низкотемпературная высший сорт ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 12.000

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