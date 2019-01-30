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    Главная / Торги / Програмное обеспечение программы 1 С

    Програмное обеспечение программы 1 С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82956Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82956

    Наименование закупки

    Програмное обеспечение программы 1 С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 11:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"

    Юридический адрес

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Почтовый адрес

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Контактный телефон

    +7 83164 3-41-80

    Факс

    +7 83164 3-41-80

    Адрес электронной почты

    vrtcenter@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Програмное обеспечение программы 1 С

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 00:00 GMT +330.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82956Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Програмное обеспечение программы 1 С

    Начальная цена

    7 428,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, п. Красная Горка, ул. Лесная, д.15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"

    Адрес местонахождения

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по обновлению информационно-справочной системы - перевод на версию 1С 8.2 нетиповой конфигурации (ГИнвест-ЕИ-15-7083)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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