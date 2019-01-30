Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течении 30 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 3 дней с даты подписания договора. Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью. Изготовитель трубы из реестра разрешенных производителей ПАО Газпром .