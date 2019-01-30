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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 10:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 08:00 GMT +330.01.2019 08:0030.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82947Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Начальная цена
121 763,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, 629 300, РФ, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение 30 (Тридцать) календарных дней после передачи Товара. Товар поставляется отдельными (мелкими) партиями в течение 10-ти (десять) дней с момента получения Заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 10.000