Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение 30 (Тридцать) календарных дней после передачи Товара. Товар поставляется отдельными (мелкими) партиями в течение 10-ти (десять) дней с момента получения Заявки.