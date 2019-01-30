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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 08:0030.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82947Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82947

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 10:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 08:00 GMT +330.01.2019 08:0030.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82947Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд Уренгойского участка Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Начальная цена

    121 763,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, 629 300, РФ, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение 30 (Тридцать) календарных дней после передачи Товара. Товар поставляется отдельными (мелкими) партиями в течение 10-ти (десять) дней с момента получения Заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Файл-вкладыш Attache 30МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

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