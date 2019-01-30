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    Главная / Торги / Обязательный перидоческий медицинский осмотр работников (смотреть комментарии)

    Обязательный перидоческий медицинский осмотр работников (смотреть комментарии)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 08:0030.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82944Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82944

    Наименование закупки

    Обязательный перидоческий медицинский осмотр работников (смотреть комментарии)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 10:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Контактный телефон

    +7 83172 5-12-15

    Факс

    +7 83172 5-18-12

    Адрес электронной почты

    csogpvii.buturlino@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинский осмотр

    Список лотов

    Лот

    Обязательный перидоческий медицинский осмотр работников (смотреть комментарии)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 08:00 GMT +330.01.2019 08:0030.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82944Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательный перидоческий медицинский осмотр работников (смотреть комментарии)

    Начальная цена

    350 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги в сфере экологии Исследование полноты проведения предварительных (при поступлении на работу) и обязательных периодических медицинских осмотров работников, имеющих контакт с канцерогенными веществами"

    Кол-во: 70.000

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