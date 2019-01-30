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    Главная / Торги / Подготовка и предоставление ежедневных информационно-аналитических материалов, подготовленных на основе публикаций и сообщений, размещенных в региональных и федеральных электронных и печатных средствах массовой информации, для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Подготовка и предоставление ежедневных информационно-аналитических материалов, подготовленных на основе публикаций и сообщений, размещенных в региональных и федеральных электронных и печатных средствах массовой информации, для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 13:0030.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82941

    Наименование закупки

    Подготовка и предоставление ежедневных информационно-аналитических материалов, подготовленных на основе публикаций и сообщений, размещенных в региональных и федеральных электронных и печатных средствах массовой информации, для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 10:22

    Документация процедуры

    Проект_договора_услуг_ЗД_по_подготовке_и_предоставлению_ежедневных_информационн.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подготовка и предоставление ежедневных информационно-аналитических материалов, подготовленных на основе публикаций и сообщений, размещенных в региональных и федеральных электронных и печатных средствах массовой информации, для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 13:00 GMT +330.01.2019 13:0030.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подготовка и предоставление ежедневных информационно-аналитических материалов, подготовленных на основе публикаций и сообщений, размещенных в региональных и федеральных электронных и печатных средствах массовой информации, для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, город Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно на десятый календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание информационных услуг подготовка и предоставление ежедневных информационно-аналитических материалов, опубликованных в региональных и федеральных СМИ"

    Кол-во: 12.000

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