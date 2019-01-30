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    Главная / Торги / Поставка источников микропотока-1

    Поставка источников микропотока-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 05:0030.01.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82938Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82938

    Наименование закупки

    Поставка источников микропотока-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 09:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источников микропотока-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 05:00 GMT +330.01.2019 05:0030.01.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82938Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников микропотока-1

    Начальная цена

    423 660,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник микропотока диоксида азота (0,1-15,0) мкг/мин"

    Кол-во: 1.000

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