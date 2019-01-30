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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82935Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82935

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 14:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ШАХУНЬЯ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"

    Юридический адрес

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Почтовый адрес

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Контактный телефон

    +7 83152 2-71-56

    Факс

    +7 83152 2-11-23

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.shh.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 15:00 GMT +330.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82935Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    7 218,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910 Нижегородская область город Шахунья улица Комсомольская дом 15"А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется поставщиком. Стоимость доставки включить в ответ на ценовой запрос. Расчеты за товар покупатель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"

    Адрес местонахождения

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска акриловая Dekor ВД-АК-111 белая 14КГ для фасадов"

    Кол-во: 1.000

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