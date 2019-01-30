Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 . Поставка Товара осуществляется предварительно согласованными Сторонами партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты отгрузки.