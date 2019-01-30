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    Главная / Торги / поставка товаров для офиса

    поставка товаров для офиса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 01:3030.01.2019 01:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82930Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82930

    Наименование закупки

    поставка товаров для офиса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.01.2019 17:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для офиса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 01:30 GMT +330.01.2019 01:3030.01.2019 01:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82930Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для офиса

    Начальная цена

    717 844,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара отдельными партиями силами и средствами поставщика в адрес покупателя в течение семи дней с даты подписания договора. оплата товара в срок не позднее 30 дней с даты поставки соответствующей партии товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стикер 51x76ММ желтые неоновые 100ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

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