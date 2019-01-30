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    Главная / Торги / Заправка картриджей

    Заправка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82919Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82919

    Наименование закупки

    Заправка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 08:38

    Документация процедуры

    ТЗ_на_заправку_картриджей.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    Почтовый адрес

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Контактный телефон

    +7 831 432-88-80

    Факс

    +7 831 432-88-80

    Адрес электронной почты

    nrbc@sandy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заправка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 00:00 GMT +330.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82919Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка картриджей

    Начальная цена

    10 660,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул. Родионова, 194Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ в размере, не превышающем общей цены контракта. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после выполненных работ, подписания акта выполненных работ и выставленных счет-фактур. Авансирование не предусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оргтехники нерегламентное обслуживание расходных материалов копировальной техники с заменой запасных частей"

    Кол-во: 1.000

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