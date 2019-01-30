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    Главная / Торги / Поставка кранов

    Поставка кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82907Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82907

    Наименование закупки

    Поставка кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 07:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Некрасова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот

    Поставка кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 10:00 GMT +330.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82907Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов

    Начальная цена

    360 694,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 30 дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый цельносварной под приварку стальной ЯГТ 150ПЦА.080.00.00.ХЛ Ду150 PN80 -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС ручной"

    Кол-во: 2.000

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