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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для пассажирского автотранспорта Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 07:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для пассажирского автотранспорта Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 05:00 GMT +330.01.2019 05:0030.01.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82902Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для пассажирского автотранспорта Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Начальная цена
171 174,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ст.Лабытнанги Северной ж.д., доставка: мкр.Обская, Ханмейское шоссе, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится после фактического получения товара в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада Покупателя включены в цену. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000