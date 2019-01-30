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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка полипропиленовых кейсов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 01:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка полипропиленовых кейсов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 23:00 GMT +330.01.2019 23:0030.01.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82897Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка полипропиленовых кейсов
Начальная цена
123 333,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул.Детская 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 4.000