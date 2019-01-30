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    Главная / Торги / Закупка полипропиленовых кейсов

    Закупка полипропиленовых кейсов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 23:0030.01.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82897Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82897

    Наименование закупки

    Закупка полипропиленовых кейсов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 01:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка полипропиленовых кейсов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 23:00 GMT +330.01.2019 23:0030.01.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82897Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка полипропиленовых кейсов

    Начальная цена

    123 333,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул.Детская 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кейс "Полководец" 750x510x329ММ Изотактический полипропилен черный П276К-0 ГСПА.321429.242"

    Кол-во: 4.000

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