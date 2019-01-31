Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств

    Поставка расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 18:0031.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82896Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82896

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 21:01

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_запросу.xls

    Приложение_1_к_запросу.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 18:00 GMT +331.01.2019 18:0031.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82896Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 22а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем по счету Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет на склад Покупателя не позднее 15.02.2019.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для Отделения Ростов-на-Дону"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить