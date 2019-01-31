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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 18:0031.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82895Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82895

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 20:57

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_запросу.docx

    Приложение_2_к_запросу.xls

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 18:00 GMT +331.01.2019 18:0031.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82895Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карачаево-Черкесская Республика, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Пушкинская, 84Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. Поставка товара производится одной партией в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика"

    Кол-во: 1.000

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