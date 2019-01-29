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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к виброисточникам СВС и Nomad для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"

    Поставка запасных частей к виброисточникам СВС и Nomad для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 14:0029.01.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82891Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82891

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к виброисточникам СВС и Nomad для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 17:42

    Документация процедуры

    03_без_конкурса.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к виброисточникам СВС и Nomad для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 14:00 GMT +329.01.2019 14:0029.01.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82891Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к виброисточникам СВС и Nomad для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"

    Начальная цена

    476 875,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 30 дней с даты заключения договора. Оплата в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора. Поставка до склада Заказчика силами и за счет средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан электромагнитный усиленный привода вентилятора 24В ЯМЗ КЭМ 32-23"

    Кол-во: 10.000

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