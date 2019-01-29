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    Главная / Торги / Ремонт посудомоечной машины Zanussi

    Ремонт посудомоечной машины Zanussi

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82889Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82889

    Наименование закупки

    Ремонт посудомоечной машины Zanussi

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 17:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    ddrd@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт посудомоечной машины Zanussi

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 09:00 GMT +329.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82889Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт посудомоечной машины Zanussi

    Начальная цена

    9 940,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт прочих бытовых электрических изделий - машин посудомоечных (без учета деталей и расходных материалов)"

    Кол-во: 1.000

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