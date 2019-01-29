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    Главная / Торги / Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 12:3029.01.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82887Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82887

    Наименование закупки

    Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 16:54

    Документация процедуры

    03_без_конкурса.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 12:30 GMT +329.01.2019 12:3029.01.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82887Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Начальная цена

    215 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 30 дней с даты заключения договора. Оплата в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора. Поставка до склада Заказчика силами и за счет средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло холодильное для УПТМХ-2700 ФМ-5.6 АП ГОСТ 14361-78"

    Кол-во: 100.000

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