Условия договора

Условия оплаты и доставки

Пост оплата раз в месяц. Поставка товара по звонку (заявке) от одной штуки (19л). Фиксированная поставка один раз в неделю с 8 до 9.00 утра. Доставка осуществляется одним закреплённым автомобилем и разгрузка силами и за счет поставщика. В стоимость договора входит предоставление и обслуживание (дезинфекция раз в месяц) кулеров (25 штук).