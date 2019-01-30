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    Главная / Торги / Поставка МТР (Батарея аккумуляторная)

    Поставка МТР (Батарея аккумуляторная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 07:0030.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82850Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82850

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Батарея аккумуляторная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 15:16

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_ТПЗМО_эл_об.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Батарея аккумуляторная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 07:00 GMT +330.01.2019 07:0030.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82850Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Батарея аккумуляторная)

    Начальная цена

    498 214,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой Западная промзона, Участок материально-технического снабжения и комплектации филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт» а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-190 190А·Ч 12В 525х240х243ММ"

    Кол-во: 10.000

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