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    Главная / Торги / Поставка котла КЧМ-5 для Северного ЛПУ

    Поставка котла КЧМ-5 для Северного ЛПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82848

    Наименование закупки

    Поставка котла КЧМ-5 для Северного ЛПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 15:07

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка котла КЧМ-5 для Северного ЛПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котла КЧМ-5 для Северного ЛПУ

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. СПб ул. Гвардейская 19А МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки, доставка до г. СПб ул. Гвардейская 19А включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел твердотопливный КЧМ-5-К-03М1 80КВТ"

    Кол-во: 1.000

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