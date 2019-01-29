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Наименование закупки
Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144
Контактный телефон
+7 831 279-53-84
Факс
+7 831 279-22-21
Адрес электронной почты
gkb39@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 07:00 GMT +329.01.2019 07:0029.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82840Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
Начальная цена
21 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144
Кол-во: 1.000