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    Главная / Торги / Вывоз ТБО

    Вывоз ТБО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82837Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82837

    Наименование закупки

    Вывоз ТБО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 15:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"

    Юридический адрес

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Почтовый адрес

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Контактный телефон

    +7 83164 3-41-80

    Факс

    +7 83164 3-41-80

    Адрес электронной почты

    vrtcenter@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вывоз ТБО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82837Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вывоз ТБО

    Начальная цена

    21 885,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, п. Красная Горка, ул. Лесная, д.15 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"

    Адрес местонахождения

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прием и сдача на утилизацию отходов Услуги по вывозу, передаче на сортировку и размещение твердых бытовых отходов (ТБО)"

    Кол-во: 12.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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