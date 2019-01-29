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    Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82836Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82836

    Наименование закупки

    Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 15:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 09:00 GMT +329.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82836Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»

    Начальная цена

    380 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Ленинградская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д.20; Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. ЛядиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, а в случае если Поставщик относится к Субъекту малого и среднего предпринимательства оплата по Договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Транспортные расходы по доставке товара до грузополучателя включены в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Робот-тренажер "Гоша-01" 3 120СМ 14КГ пластизоль 6В расширенной комплектации с ПО"

    Кол-во: 2.000

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