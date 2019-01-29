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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 15:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 09:00 GMT +329.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82836Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тренажеров для профессионального обучения по статье ОНМ для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»
Начальная цена
380 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область,Ленинградская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д.20; Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. ЛядиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, а в случае если Поставщик относится к Субъекту малого и среднего предпринимательства оплата по Договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Транспортные расходы по доставке товара до грузополучателя включены в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 2.000