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Наименование закупки
Масло Лукойл Люкс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 15:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Почтовый адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Контактный телефон
+7 83172 5-12-15
Факс
+7 83172 5-18-12
Адрес электронной почты
csogpvii.buturlino@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масло Лукойл Люкс
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 08:00 GMT +329.01.2019 08:0029.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82829Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло Лукойл Люкс
Начальная цена
2 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится безналичном перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Кол-во: 2.000