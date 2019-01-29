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Наименование закупки
Поставка материалов для оснащения столовой ДОЦ "Северянка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 13:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для оснащения столовой ДОЦ "Северянка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 07:00 GMT +329.01.2019 07:0029.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82815Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для оснащения столовой ДОЦ "Северянка"
Начальная цена
496 820,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Курортная 102Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену включены все затраты, в том числе доставка до склада получателя. Оплата по факту получения в течение 30 дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 2.000