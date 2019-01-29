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Наименование закупки
Монтажные работы по установке кондиционера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 13:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Почтовый адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Контактный телефон
+7 83190 4-18-94
Факс
+7 83190 4-18-94
Адрес электронной почты
uszn@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтажные работы по установке кондиционера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 07:00 GMT +329.01.2019 07:0029.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82813Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтажные работы по установке кондиционера
Начальная цена
19 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607700 Нижегородской области, Шатковский район, р.п.Шатки, ул.Федеративная д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН Шатковского района
Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района
Адрес местонахождения
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
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