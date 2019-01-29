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    Главная / Торги / Монтажные работы по установке кондиционера

    Монтажные работы по установке кондиционера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 07:0029.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82813Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82813

    Наименование закупки

    Монтажные работы по установке кондиционера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 13:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казённое учреждение Нижегородской области"Управление социальной защиты населения Шатковского района"
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-18-94

    Факс

    +7 83190 4-18-94

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Монтажные работы по установке кондиционера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 07:00 GMT +329.01.2019 07:0029.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82813Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтажные работы по установке кондиционера

    Начальная цена

    19 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607700 Нижегородской области, Шатковский район, р.п.Шатки, ул.Федеративная д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН Шатковского района
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтажные работы по установке кондиционера"

    Кол-во: 1.000

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