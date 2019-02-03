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    Главная / Торги / Постака защитных касок для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Постака защитных касок для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.02.2019 20:0003.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82806Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82806

    Наименование закупки

    Постака защитных касок для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 12:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Постака защитных касок для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.02.2019 20:00 GMT +303.02.2019 20:0003.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82806Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Постака защитных касок для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    249 908,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа, 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT RAPID материал TermotreK -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС белая с храповиком РОСОМЗ"

    Кол-во: 1183.000

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