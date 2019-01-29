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    Главная / Торги / Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82795

    Наименование закупки

    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 11:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Почтовый адрес

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Контактный телефон

    7-3170-21178

    Факс

    Адрес электронной почты

    zaxarova5@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 09:00 GMT +329.01.2019 09:0029.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Начальная цена

    80 338,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Здание детской поликлиники г. Богородска по адресу: г. Богородск, ул. Калинина, д.14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течение 25 рабочих дней с момента подписания контракта. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки. В цену входит стоимость доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Киоск сенсорный напольный Априори 19” 4Gb 1500х470х450ММ DDR4 SSD 120Gb Intel HD Graphics 4400 Windows 10"

    Кол-во: 1.000

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