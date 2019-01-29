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Наименование закупки
Поставка МТР для вычтехники для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 12:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для вычтехники для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 11:00 GMT +329.01.2019 11:0029.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82793Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для вычтехники для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г
Начальная цена
62 676,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, ООО «Газпромтранс» Астраханский филиал, Российская Федерация, 416168 Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 30 (тридцати) календарных дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132) или универсальных передаточных документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 2.000