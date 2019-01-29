Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования

    Поставка лабораторного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82782

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 13:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования

    Начальная цена

    275 018,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г. Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных недель. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф сушильный SNOL 24/200 LSP 01 нержавеющая сталь 1000ВТ 220В 400х515х410ММ 17КГ ALSP0121001010 24Л +50 до +200"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Ценовой запрос № 83174
    Кухонный инвентарь для СП "Факел"
    Кухонный инвентарь для СП "Факел"
    83174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    489 395
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром инвест"
    Ценовой запрос № 85278
    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"
    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в...
    85278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    158 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить