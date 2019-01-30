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    Поставка велосипедов грузовых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 20:0030.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82778Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82778

    Наименование закупки

    Поставка велосипедов грузовых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 11:10

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка велосипедов грузовых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 20:00 GMT +330.01.2019 20:0030.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82778Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка велосипедов грузовых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    324 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Томская область г. Томск ул. Причальная 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день. Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Велосипед Stels Energy I 2017 26ДЮЙМ серый/черный размер рамы 16" LU085324"

    Кол-во: 9.000

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