Поставка велосипедов грузовых для нужд ОАО "Томскгазпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день. Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.