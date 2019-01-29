Поставка ЩЗИП для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на Объектах, входящих в состав стройки Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", код стройки 056-2003247