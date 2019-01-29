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    Главная / Торги / Закупка офисных кресел

    Закупка офисных кресел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82763

    Наименование закупки

    Закупка офисных кресел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 09:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    Почтовый адрес

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Контактный телефон

    +7 495 817-17-50

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    zakupki@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мовсисян Гайк Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка офисных кресел

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка офисных кресел

    Начальная цена

    84 874,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Видное, ул. Вокзальная д.23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Пост оплата после поставки в течении 10 рабочих дней, Доставка, разгрузка и сборка товара силами и за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное для руководителя Chairman СН 279 ткань/пластик черный механизм Top Gun (качание с фиксацией в рабочем состоянии), газлифт (регулировка высоты)"

    Кол-во: 20.000

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