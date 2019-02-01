Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на поставку Покупателем. Оплату осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной Покупателем.