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    Главная / Торги / Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 09:0001.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82761

    Наименование закупки

    Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 15:29

    Документация процедуры

    Техничекское_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 09:00 GMT +301.02.2019 09:0001.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    432 341,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область,Оренбургская область, Астраханская обл., Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5. 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на поставку Покупателем. Оплату осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напиток серии "Напитки при вредных условиях труда" "VitaPRO" ™ ЛЕОВИТ Кисель фруктовый/ягодный детоксикационный 20Г специализированный пищевой продукт для замены молока"

    Кол-во: 29411.000

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    101 750
    Лоты:
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    Регион:
    Тюменская область
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