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Наименование закупки
Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 15:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 09:00 GMT +301.02.2019 09:0001.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82761Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитка специального (киселя фруктового/ягодного) для ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
432 341,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область,Оренбургская область, Астраханская обл., Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5. 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на поставку Покупателем. Оплату осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 29411.000