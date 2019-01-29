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Наименование закупки
ТГСтаврополь Поставка хлебо-булочной продукции (20190828)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 09:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-90-02
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
ooo@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Светлана Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТГСтаврополь Поставка хлебо-булочной продукции (20190828)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 18:00 GMT +329.01.2019 18:0029.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82754Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТГСтаврополь Поставка хлебо-булочной продукции (20190828)
Начальная цена
256 651,37
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, г. КисловодскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Кол-во: 1847.000