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Наименование закупки
поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 09:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а
Почтовый адрес
620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725
Контактный телефон
+7 343 359-79-57
Факс
+7 343 359-79-52
Адрес электронной почты
r.antonova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селина Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82748Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
Начальная цена
535 842,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка товара силами и средствами поставщика в адрес покупателя отдельными партиями, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты согласования соответствующей партии товара. оплата товара в срок не позднее 30 дней с даты поставки соответствующей партии.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а
620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725
Кол-во: 10.000