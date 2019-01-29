Условия договора

Условия оплаты и доставки

доставка товара силами и средствами поставщика в адрес покупателя отдельными партиями, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты согласования соответствующей партии товара. оплата товара в срок не позднее 30 дней с даты поставки соответствующей партии.