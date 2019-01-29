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    Главная / Торги / Поставка мебели, кабинет руководителя

    Поставка мебели, кабинет руководителя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82743

    Наименование закупки

    Поставка мебели, кабинет руководителя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 09:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-54

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    emirbekov@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели, кабинет руководителя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели, кабинет руководителя

    Начальная цена

    488 010,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Адрес: 367030, РФ, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь к шкафу Braavos 900х450х2000ММ массив, покрытие шпон темный орех BRV 2250202/1"

    Кол-во: 2.000

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