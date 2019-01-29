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    Главная / Торги / Закупка мяса на февраль 2019

    Закупка мяса на февраль 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 10:0029.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82740Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82740

    Наименование закупки

    Закупка мяса на февраль 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 08:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Юридический адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    Почтовый адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Контактный телефон

    +7 83148 5-10-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    psk@gboupsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершнев Алексей Трифонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка мяса на февраль 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 10:00 GMT +329.01.2019 10:0029.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82740Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мяса на февраль 2019

    Начальная цена

    62 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Перевоз, проспект Советский д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата будет произведена в течении 10 ( десяти) банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Адрес местонахождения

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Говядина 1 категория в четвертинах охлажденная ГОСТ Р 54315-2011"

    Кол-во: 250.000

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