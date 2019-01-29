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    Главная / Торги / Поставка калибровочных, поверительных клейм и плашек для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка калибровочных, поверительных клейм и плашек для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 04:0029.01.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82723Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82723

    Наименование закупки

    Поставка калибровочных, поверительных клейм и плашек для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 12:24

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка калибровочных, поверительных клейм и плашек для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 04:00 GMT +329.01.2019 04:0029.01.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82723Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка калибровочных, поверительных клейм и плашек для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    164 163,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки - в течение 30-ти календарных дней с даты заключения договора. Оплата поставляемых товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии счет-фактуры. Доставка на склад покупателя осуществляется поставщиком (его силами и средствами).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клеймо каучуковое 18x18ММ"

    Кол-во: 183.000

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