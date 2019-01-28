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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 20:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 07:00 GMT +328.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82711Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий
Начальная цена
415 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Продукция поставляется Поставщиком в срок до 31.05.2019 г. собственным транспортом по адресу: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон". Расчеты за передаваемую продукцию производятся в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки продукции и получения счета Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 8.000