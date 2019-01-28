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    Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82711Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82711

    Наименование закупки

    Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 20:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 07:00 GMT +328.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82711Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированного инвентаря для хореографических занятий

    Начальная цена

    415 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продукция поставляется Поставщиком в срок до 31.05.2019 г. собственным транспортом по адресу: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон". Расчеты за передаваемую продукцию производятся в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки продукции и получения счета Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дорожка акробатическая надувная 200х2000ММ ООО "Акроспорт" 4045"

    Кол-во: 8.000

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