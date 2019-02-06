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Наименование закупки
Поставка рабочего места кассира монетосчетной машины
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 18:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рабочего места кассира монетосчетной машины
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 18:00 GMT +306.02.2019 18:0006.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82708Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рабочего места кассира монетосчетной машины
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. В течение 25 рабочих дней с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00 часов (по московскому времени).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 2.000