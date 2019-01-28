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    Главная / Торги / Поставка полимерных отделочных матриалов

    Поставка полимерных отделочных матриалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 07:3028.01.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82703Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82703

    Наименование закупки

    Поставка полимерных отделочных матриалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 17:12

    Документация процедуры

    1.1_Приложение_№№_8,9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полимерных отделочных матриалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 07:30 GMT +328.01.2019 07:3028.01.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82703Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полимерных отделочных матриалов

    Начальная цена

    284 569,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, территория Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. Обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель Space 2 для интерьера стен 600х600ММ белый гипс Альянс"

    Кол-во: 36.000

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