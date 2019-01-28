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Наименование закупки
медикаменты на 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 16:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"
Почтовый адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"
Контактный телефон
+7 83172 5-29-53
Факс
+7 83172 5-14-75
Адрес электронной почты
cspsd1@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медикаменты на 2019 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 08:30 GMT +328.01.2019 08:3028.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82694Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медикаменты на 2019 год
Начальная цена
10 090,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. 3-й микрорайон, д. 2 "Б"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата производится по факту поставки товара, на основании накладной, счета, счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"
Кол-во: 69.000