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    Главная / Торги / Поставка кислоты соляной КСПЭО-4 марка ДБ по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ"

    Поставка кислоты соляной КСПЭО-4 марка ДБ по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82683Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82683

    Наименование закупки

    Поставка кислоты соляной КСПЭО-4 марка ДБ по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 16:19

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кислоты соляной КСПЭО-4 марка ДБ по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 10:00 GMT +328.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82683Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислоты соляной КСПЭО-4 марка ДБ по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ"

    Начальная цена

    266 616,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рязанская область, Российская Федерация, 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о Крутоярский.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. Поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота соляная ингибированная (состав кислотный КСПЭО-4) марка ДБ бочка полиэтиленовая 227Л ТУ 2122-008-83801222-2002"

    Кол-во: 0.460

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