Условия договора

Условия оплаты и доставки

1) В стоимость МТР входит: - стоимость питьевой воды в объеме, указанном в п.1 Технического задания - транспортировка, доставка МТР по адресам (в зависимости от заявки), установка на специальное оборудование; - предоставление специального оборудования для розлива воды в местах установки (6 кулеров), своевременное обслуживание оборудования для розлива воды (санитарная обработка каждого кулера по истечении 6-ти месяцев использования). 2) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 3) Точное количество и срок поставки определяются по согласованию сторон в заказе Заказчика, направленного Поставщику по электронной почте (заказ содержит наименование, количество и срок поставки МТР) и могут незначительно отличаться от указанных (50 шт. ежемесячно в г. Москва, 5 шт. ежемесячно в г. Санкт-Петербург). Поставка осуществляется в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты подтверждения заказа. 4) Срок действия договора - 12 месяцев