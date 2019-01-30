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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82682

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 15:59

    Документация процедуры

    ТЗ_-_поставка_питьевой_воды_(г._Москва,_г._Санкт-Петербург).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 10:00 GMT +330.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)

    Начальная цена

    140 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Санкт-Петербург, - Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенкое, поселок Газопровод, д. 101. (600 шт. всего, ориентировочно 50 шт./месяц) - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40, лит. А (60 шт. всего, ориентировочно 5 ш./месяц) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1) В стоимость МТР входит: - стоимость питьевой воды в объеме, указанном в п.1 Технического задания - транспортировка, доставка МТР по адресам (в зависимости от заявки), установка на специальное оборудование; - предоставление специального оборудования для розлива воды в местах установки (6 кулеров), своевременное обслуживание оборудования для розлива воды (санитарная обработка каждого кулера по истечении 6-ти месяцев использования). 2) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 3) Точное количество и срок поставки определяются по согласованию сторон в заказе Заказчика, направленного Поставщику по электронной почте (заказ содержит наименование, количество и срок поставки МТР) и могут незначительно отличаться от указанных (50 шт. ежемесячно в г. Москва, 5 шт. ежемесячно в г. Санкт-Петербург). Поставка осуществляется в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты подтверждения заказа. 4) Срок действия договора - 12 месяцев

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная природная Главвода негазированная 19Л; ДМ³ поликарбонат ООО "Родниковый Край" с возвратной тарой"

    Кол-во: 600.000

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