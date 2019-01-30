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Наименование закупки
Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 10:00 GMT +330.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82682Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (офисы в г. Москва и в г. Санкт-Петербург)
Начальная цена
140 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Санкт-Петербург, - Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенкое, поселок Газопровод, д. 101. (600 шт. всего, ориентировочно 50 шт./месяц) - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40, лит. А (60 шт. всего, ориентировочно 5 ш./месяц) Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1) В стоимость МТР входит: - стоимость питьевой воды в объеме, указанном в п.1 Технического задания - транспортировка, доставка МТР по адресам (в зависимости от заявки), установка на специальное оборудование; - предоставление специального оборудования для розлива воды в местах установки (6 кулеров), своевременное обслуживание оборудования для розлива воды (санитарная обработка каждого кулера по истечении 6-ти месяцев использования). 2) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 3) Точное количество и срок поставки определяются по согласованию сторон в заказе Заказчика, направленного Поставщику по электронной почте (заказ содержит наименование, количество и срок поставки МТР) и могут незначительно отличаться от указанных (50 шт. ежемесячно в г. Москва, 5 шт. ежемесячно в г. Санкт-Петербург). Поставка осуществляется в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты подтверждения заказа. 4) Срок действия договора - 12 месяцев
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 600.000