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    Главная / Торги / Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82678Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82678

    Наименование закупки

    Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 16:09

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Приложение_№_2_к_Договору.docx

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 10:00 GMT +328.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82678Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Начальная цена

    275 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область,Самарская область, Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь Российская Федерация, 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, д. 2бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиалов ООО "Газпром ПХГ".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль техническая поваренная, выварочная сорт 1 без добавок ТУ 10.84.30-027-00203312-2017"

    Кол-во: 35000.000

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