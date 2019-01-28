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Наименование закупки
Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 16:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 10:00 GMT +328.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82678Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли поваренной выварочной технической для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН
Начальная цена
275 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область,Самарская область, Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь Российская Федерация, 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, д. 2бРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиалов ООО "Газпром ПХГ".
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 35000.000